Указать число и время глагола:сколько превосходных слов существует в русском язы??е для так называемых небесных явлений.
Русский язык
Указать число и время глагола:сколько превосходных слов существует в русском язы??е для так называемых небесных явлений.
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Ед. Ч; Наст. вр. Гушашвоуоалаовлв
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