У Саши живет попугай Тоша. Кошка Мускатный часто сидит у клетки .она лапкой хочет достать птичку.......Состав одно приложения чтобы продолжить текст.

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У Саши живет попугай Тоша. Кошка Мускатный часто сидит у клетки .она лапкой хочет достать птичку.......Состав одно приложения чтобы продолжить текст.

Автор: Гость