Найдите значения выражения а) (37,8*4-111,96):12 Заранее спасибо
Математика
Найдите значения выражения а) (37,8*4-111,96):12 Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37,8×4=151,2. 151,2-111,96=39,24. 39,24:12=3,27
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