Какие черты характера человека дают основание называть его Хамелеоном
Литература
Какие черты характера человека дают основание называть его Хамелеоном
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда человек не имеет своего мнения и когда слушает мнения других переключается на его точку зрения как Очумелов из рассказа Чехова "Хамелеон".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
У Саши живет попугай Тоша. Кошка Мускатный часто сидит у клетки .она лапкой хочет достать птичку.......Состав одно приложения чтобы продолжить текст.
Математика