Какие черты характера человека дают основание называть его Хамелеоном

Литература
Какие черты характера человека дают основание называть его Хамелеоном
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Гость:
Когда человек не имеет своего мнения и когда слушает мнения других переключается на его точку зрения как Очумелов из рассказа Чехова "Хамелеон".
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