Укажи число и падеж имен прилагательных .
Литература
Укажи число и падеж имен прилагательных .
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Гость:
Определяешь падеж и число существительных который связан по смыслу с прилагательн
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