Укажи лицо время и спряжение слова пляшешь

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Укажи лицо время и спряжение слова пляшешь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лицо-2 Время-настоящее Спряжение-1
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