Укажи предложение с пунктуационные ошибкой 1)слышались звуки скрипок,исполнявший известные музыкальные пьесы 2)взмахнувший палочкой дирижёр дал знак к началу концерта 3)тишина,наступившая в зале говорила о всеобщем внимании 4)в...
Русский язык
Укажи предложение с пунктуационные ошибкой 1)слышались звуки скрипок,исполнявший известные музыкальные пьесы 2)взмахнувший палочкой дирижёр дал знак к началу концерта 3)тишина,наступившая в зале говорила о всеобщем внимании 4)впечатление ,произведена музыкой Моцарта , было колоссальным.
Ответ(ы):
Гость:
2) 3) В 3-ем после словосочетания "в зале" должна быть запятая.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Уявіть, що ви літньої пори йдете лісовою стежкою. Що ви відчуваєте? Що бачите навкруги? Про що думаєте? Розкажіть про це. Завершіть свою розповідь ...
Математика
Грузовик проехал 192 км за 4 часа.На сколько ему нужно увеличить скорость ,чтобы про??хать обратный путь за 3 часа?
Алгебра
Бригада красит забор длиной 240 метров,ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров.Известно,что за первый и последний день в с...