Укажи предложение с пунктуационные ошибкой 1)слышались звуки скрипок,исполнявший известные музыкальные пьесы 2)взмахнувший палочкой дирижёр дал знак к началу концерта 3)тишина,наступившая в зале говорила о всеобщем внимании 4)в...

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Укажи предложение с пунктуационные ошибкой 1)слышались звуки скрипок,исполнявший известные музыкальные пьесы 2)взмахнувший палочкой дирижёр дал знак к началу концерта 3)тишина,наступившая в зале говорила о всеобщем внимании 4)впечатление ,произведена музыкой Моцарта , было колоссальным.

Автор: Гость