Укажите наименьшее значение выражения : 3+ sin a

Алгебра
Укажите наименьшее значение выражения : 3+ sin a
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это тригонометрия? Если да: Рисуем единичную окружность.  sin - ось y.  Наименьшее y в точке -1.  Тогда 3 + (-1) = 3-1 = 2.  Вроде так. 
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