Укажите наименьшее значение выражения : 3+ sin a
Алгебра
Укажите наименьшее значение выражения : 3+ sin a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это тригонометрия? Если да: Рисуем единичную окружность. sin - ось y. Наименьшее y в точке -1. Тогда 3 + (-1) = 3-1 = 2. Вроде так.
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