Мраморную плиту объемом 1 м3 равномерно подняли на некоторую высоту. чему равна вы??ота,на которую. подняли плиту,если совершённая при этом работа равна 54 кДж? пожалуйста нужно очень срочно!!!!!!!
Физика
Мраморную плиту объемом 1 м3 равномерно подняли на некоторую высоту. чему равна вы??ота,на которую. подняли плиту,если совершённая при этом работа равна 54 кДж? пожалуйста нужно очень срочно!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: плотность мрамора=2700кг/м куб. объём=1м куб. работа=54кДж Решение: Работа=mgh, где масса m=плотность*объём. Тогда выражаем высоту: h=A/pVg=54000/27000=2 метра Ответ: 2 метра
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