Мраморную плиту объемом 1 м3 равномерно подняли на некоторую высоту. чему равна вы??ота,на которую. подняли плиту,если совершённая при этом работа равна 54 кДж? пожалуйста нужно очень срочно!!!!!!!

Физика

Мраморную плиту объемом 1 м3 равномерно подняли на некоторую высоту. чему равна вы??ота,на которую. подняли плиту,если совершённая при этом работа равна 54 кДж? пожалуйста нужно очень срочно!!!!!!!

Автор: Гость