Укажите номера предложений, в которых необходимо поставить запятые. 1. Он родился в бедной крестьянской семье. 2. Ясная светлая задумчивая улыбка лежит на облаках. 3. Солнечные лучи играют на густой сочной росистой траве. ...

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Укажите номера предложений, в которых необходимо поставить запятые. 1. Он родился в бедной крестьянской семье. 2. Ясная светлая задумчивая улыбка лежит на облаках. 3. Солнечные лучи играют на густой сочной росистой траве. 4. Любви невольной бескорыстной невольно предалась она. 5. Тяжелые холодные тучи лежали на вершинах гор. 6. Я видел женщину молодую прекрасную добрую интеллигентную. 7. В сундуке я нашел пожелтевшую написанную по-латыни грамоту. 8. Сквозь маленькое затянутое льдом оконце пробивался свет. 9. Алеша подал ему маленькое складное круглое зеркальце. 10. У него были большие рыбьи глаза. 11. Вокруг тянулась плоская унылая степь. 12. Послышался звонкий детский смех. 13. Темные неосвещенные окна домов смотрели неприветливо. 14. Все уснуло крепким здоровым сном. 15. Был холодный осенний вечер. 16. На ветках висели крупные тяжелые капли. 17. Воспоминания — это живой трепещущий полный поэзии мир. 18. Огурцы занимали лучшую солнечную часть огорода. 19. Дул сухой горячий ветер. 20. Крепкий предрассветный сон сморил его. 21. В полях лежал влажный рыхлый и ослепительный снег. 22. Мы шли по тихой озаренной звездами тайге. 23. Одуряюще пахла омытая дождем молодая трава. 24. Толстой не мог писать, если перед ним не лежала хорошая чистая бумага. 25. Теплым летним утром отправился я в Львов. 26. Красные голубые желтые поднимаются к небу скалистые вершины. 27. Сильный порывистый ветер раскачивал деревья и гудел в лесу. 28. В старом загородном парке тихо. 29. Медленно падает на землю желтый убитый осенью кленовый лист. 30. Все путешественники были одеты в одинаковые полярные костюмы.

Автор: Гость