Укажите, при каком значении C и D будет верно равенство : С/56=5/7=10/D
Математика
Укажите, при каком значении C и D будет верно равенство : С/56=5/7=10/D
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