Укажите, при каком значении C и D будет верно равенство : С/56=5/7=10/D

Математика
Укажите, при каком значении C и D будет верно равенство : С/56=5/7=10/D
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Откуда возникло крылатое выражение яблоко раздора
Ответить
Математика
Решите пожалуста примеры они выделены галочками
Ответить
Математика
57 кг Яблок разложили в 5 больших корзин и 3 маленькие корзины .сколько кг яблок в ка??дой маленькой корзине,еслив большие корзины разложили по 9 к...
Ответить
Русский язык
Выпишите слова, вставляя пропущенные буквы, в три колонки: а) слова с проверяемыми безударными гласными (укажите проверочные слова); б) слова с чер...
Ответить
Математика
4×(x+2)=32 решите плизз
Ответить