Укажите прилагательное в форме простой превосходной степени 1очень длинный 2длин??йший 3 самый длинный 4 нпиболее длинный 5 длиннее

Русский язык
Укажите прилагательное в форме простой превосходной степени 1очень длинный 2длин??йший 3 самый длинный 4 нпиболее длинный 5 длиннее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это вариант под № 2: длиннейший.
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