Звукова схема слов край,джмiль,крiт,хвиля.
Українська мова
Звукова схема слов край,джмiль,крiт,хвиля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Край - - 0 = джміль - = 0 = кріт - = 0 - хвиля - - 0 = 0
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