Укажите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом «НН пишется в именах прилагательных, образованных от имён существительных с основой, оканчивающейся на -Н». 1) торжественный 2) длинный 3) постоянный 4) н...

Русский язык
Укажите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом «НН пишется в именах прилагательных, образованных от имён существительных с основой, оканчивающейся на -Н». 1) торжественный 2) длинный 3) постоянный 4) неопределённый
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длинный от слова длина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Отличие голосеменных растений от покрытосеменных
Ответить
География
Что такое соленость воды ? Почему соленость Балтийского моря меньше,чем соленость Красного моря?
Ответить
Химия
В раствор массой 100 г, содержащий 10% поваренной соли, добавили 20 г этой же соли. Вычислите массовую долю. поваренной соли в полученном растворе.
Ответить
Литература
Почему Гоголь заставил Чичикова заблудиться?
Ответить
Литература
Розкажіть про стосунки членів Софійчиної родини
Ответить