Укажите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом «НН пишется в именах прилагательных, образованных от имён существительных с основой, оканчивающейся на -Н». 1) торжественный 2) длинный 3) постоянный 4) н...

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Укажите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом «НН пишется в именах прилагательных, образованных от имён существительных с основой, оканчивающейся на -Н». 1) торжественный 2) длинный 3) постоянный 4) неопределённый

Автор: Гость