Укажите спп с придаточной частью меры и степени. а)Я рассказал обо всем другу настолько откровенно,что сам удивился своей прямоте. б)Ночью прибой вздыхает,будто бы сено косит. в)Любое живое дело можно загубить,если его дела...

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Укажите спп с придаточной частью меры и степени. а)Я рассказал обо всем другу настолько откровенно,что сам удивился своей прямоте. б)Ночью прибой вздыхает,будто бы сено косит. в)Любое живое дело можно загубить,если его делать равнодушными руками. г)Берег,где остановилась машина,был низкий,илистый.

Автор: Гость