Укажите стихотворный размер "Край ты мой,родимый край"А.К.Толстого. "Край ты мой родимый край Конский бег на воле, В небе крик орлиных стай, Волчий голос в поле!"
Литература
Укажите стихотворный размер "Край ты мой,родимый край"А.К.Толстого. "Край ты мой родимый край Конский бег на воле, В небе крик орлиных стай, Волчий голос в поле!"
Ответ(ы):
Гость:
Это четверостишие если я правильно поняла
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