Укажите стихотворный размер "Край ты мой,родимый край"А.К.Толстого. "Край ты мой родимый край Конский бег на воле, В небе крик орлиных стай, Волчий голос в поле!"

Литература

Укажите стихотворный размер "Край ты мой,родимый край"А.К.Толстого. "Край ты мой родимый край Конский бег на воле, В небе крик орлиных стай, Волчий голос в поле!"

Автор: Гость