Укажите варианты в каторых на месте пропуска пишется разделительный твёрдый знакА)пред юбилейныйБ)собез янничатьВ)пан японскийГ)без аварийный

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Укажите варианты в каторых на месте пропуска пишется разделительный твёрдый знакА)пред юбилейныйБ)собез янничатьВ)пан японскийГ)без аварийный
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Гость:
А) В) Вот это правильные ответы.
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