Укажите возможные реакции: выберите несколько из 4 вариантов овета: 1)Ag+H2SO4 (p)→ 2)Zn+N2SO4 (p)→ 3)Cu+H2SO4 (p)→ 4)Fe+H2SO4 (p)→
Химия
Укажите возможные реакции: выберите несколько из 4 вариантов овета: 1)Ag+H2SO4 (p)→ 2)Zn+N2SO4 (p)→ 3)Cu+H2SO4 (p)→ 4)Fe+H2SO4 (p)→
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)Zn+H2SO4=ZnSO4+H2 4)Fe+H2SO4=Fe2(SO4)3+H2
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