Умоляю вас помогите пожалуйста!!! буду очень благодарен умоляю вас просто пожалуй??та
Алгебра
Умоляю вас помогите пожалуйста!!! буду очень благодарен умоляю вас просто пожалуй??та
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=(4a-3b)(4a+3b) 2)=9a²+6ab+b² 3)=x^4-12x²+36 4)=(2-3c)(4+6c+9c²) 5)=64a³+48a²b+12ab²+b³ 6)=x³-6x²c+12xc²-8c³
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