Кубановедение В каком случае природные и иные достопримечательности могут быть ??бъявлены особо охраняемыми объектами.
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Кубановедение В каком случае природные и иные достопримечательности могут быть ??бъявлены особо охраняемыми объектами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В случае исчезновения как вымерающих видов дивотных и признание заповедников.
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