Кубановедение В каком случае природные и иные достопримечательности могут быть ??бъявлены особо охраняемыми объектами.

Другие предметы
Кубановедение В каком случае природные и иные достопримечательности могут быть ??бъявлены особо охраняемыми объектами.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В случае исчезновения как вымерающих видов дивотных и признание заповедников.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Что будет 10+10 а то я не знаю
Ответить
География
Почему объём воды в океанах зависит от рельефа воды
Ответить
Русский язык
Выписать из литературы 18 века 5 примеров с инверсией;
Ответить
Математика
Подскажите пожалуйста действия примера (6754+2853-1508)-(29006-27999)+5818 каким первый действие второе,третье,четвёртое,пятое?
Ответить
Математика
После реконструкции автомобильного завода годовой выпуск автомобилей увеличилс?? на 22% . Сколько автомобилей в год стал выпускать завод,если до эт...
Ответить