Выписать из литературы 18 века 5 примеров с инверсией
Русский язык
Выписать из литературы 18 века 5 примеров с инверсией
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес роняет багряный свой убор, Мороз сребрит увянувшее поле, День проглянет,как будто по неволи, И за край скроется окружных гор. Утомительно гремит
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