Почему объём воды в океанах зависит от рельефа воды

География
Почему объём воды в океанах зависит от рельефа воды
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что чем больше глубина воды,тем,соответственно,больше объём воды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выписать из литературы 18 века 5 примеров с инверсией;
Ответить
Математика
Подскажите пожалуйста действия примера (6754+2853-1508)-(29006-27999)+5818 каким первый действие второе,третье,четвёртое,пятое?
Ответить
Математика
После реконструкции автомобильного завода годовой выпуск автомобилей увеличилс?? на 22% . Сколько автомобилей в год стал выпускать завод,если до эт...
Ответить
Английский язык
Помогите, пожалуйста, с первым заданием, совсем не понимаю!((
Ответить
Литература
Прочитайте. Напишите сочинение об этом рассказе, отвечая на поставленные вопросы. Пишите связным текстом, свободно, понятно, доказательно и грамотн...
Ответить