Почему объём воды в океанах зависит от рельефа воды
География
Почему объём воды в океанах зависит от рельефа воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что чем больше глубина воды,тем,соответственно,больше объём воды
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