Какой установится окончательная температура смеси из воды массой м1=200 г. при темп??ратуре т 1=40 градусов и воды массой м2=30 г. при температуре т2=10 градусов

Физика
Какой установится окончательная температура смеси из воды массой м1=200 г. при темп??ратуре т 1=40 градусов и воды массой м2=30 г. при температуре т2=10 градусов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
градуса.
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