Какой установится окончательная температура смеси из воды массой м1=200 г. при темп??ратуре т 1=40 градусов и воды массой м2=30 г. при температуре т2=10 градусов

Физика

Какой установится окончательная температура смеси из воды массой м1=200 г. при темп??ратуре т 1=40 градусов и воды массой м2=30 г. при температуре т2=10 градусов

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