Напиши сказку как котище превратился в котенка

Гость: Гость:

Жила-была девочка. Как ее звали? Кто звал, Тот и знал. А вы не знаете. Сколько ей было лет? Сколько зим, Столько лет, - СорокА еще нет. А всего четыре года. И был у нее... Кто у нее был? Серый, Усатый, Весь полосатый. Кто это такой? Котенок. Стала девочка котенка спать укладывать. - Вот тебе под спинку Мягкую перинку. Сверху на перинку Чистую простынку. Вот тебе под ушки Белые подушки. Одеяльце на пуху И платочек наверху. Уложила котенка, а сама пошла ужинать. Приходит назад, - что такое? Хвостик - на подушке, На простынке - ушки. Разве так спят? Перевернула она котенка, уложила, как надо: Под спинку - Перинку. На перинку - Простынку. Под ушки - Подушки. А сама пошла ужинать. Приходит опять, - что такое? Ни перинки, Ни простынки, Ни подушки Не видать, А усатый, Полосатый Перебрался Под кровать. Разве так спят? Вот какой глупый котенок! Захотела девочка котенка выкупать. Принесла Кусочек Мыла, И мочалку Раздобыла, И водицы Из котла В чайной Чашке Принесла. Не хотел котенок мыться - Опрокинул он корытце И в углу за сундуком Моет лапку языком. Вот какой глупый котенок! Стала девочка учить котенка говорить: - Котик, скажи: мя-чик. А он говорит: мяу! - Скажи: ло-шадь. А он говорит: мяу! - Скажи: э-лек-три-че-ство. А он говорит: мяу-мяу! Все "мяу" да "мяу"! Вот какой глупый котенок! Стала девочка котенка кормить. Принесла овсяной кашки - Отвернулся он от чашки. Принесла ему редиски - Отвернулся он от миски. Принесла кусочек сала. Говорит котенок: - Мало! Вот какой глупый котенок! Не было в доме мышей, а было много карандашей. Лежали они на столе у папы и попали котенку в лапы. Как помчался он вприпрыжку, карандаш поймал, как мышку, И давай его катать - Из-под стула под кровать, От стола до табурета, От комода до буфета. Подтолкнет - и цап-царап! А потом загнал под шкап. Ждет на коврике у шкапа, Притаился, чуть дыша... Коротка кошачья лапа - Не достать карандаша! Вот какой глупый котенок! Закутала девочка котенка в платок и пошла с ним в сад. Люди спрашивают: - Кто это у вас? А девочка говорит: - Это моя дочка. Люди спрашивают: - Почему у вашей дочки серые щечки? А девочка говорит: - Она давно не мылась. Люди спрашивают: - Почему у нее мохнатые лапы, а усы, как у папы? Девочка говорит: - Она давно не брилась. А котенок как выскочит, как побежит, - все и увидели, что это котенок - усатый, полосатый. Вот какой глупый котенок! А потом, А потом Стал он умным котом, А девочка тоже выросла, стала еще умнее и учится в первом классе сто первой школы.