Упр 200 Пожалуйста умоляю пожалуйста
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Упр 200 Пожалуйста умоляю пожалуйста
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Физика
Смешали воду, объем- 35л, температура- 20 градусов Цельсия. Вторая вода, объем- 15л, температура 50 градусов Цельсия. Найти температуру смеси.