Упр 221 заранее спасибо

Гость: Гость:

1) Представление начинают ученые звери. 2) Умные собаки: складываю слова из картонных букв, поют,прыгают, кувыркаются, танцуют под музыку. 3) Обезьянки ходят по канату и ездят верхом на большом пуделе. 4) Огромные львы скачет сквозь горящие кольца. 5)Неуклюжий тюлень стрелят из пистолета 6) Слон ходит по крутящейся бочке, хобот переворачивает страницы книги и садиться за стол обедать. 7) Представление оканчивается и зрители расходятся.