Упростить 1,6*(9а-3в)-(4в-6а)

Математика
Упростить 1,6*(9а-3в)-(4в-6а)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,6*(9а-3в)-(4в-6а) =  1.6*9a - 1.6*3b - 4b - 6a = 14.4a - 6a - 4.8b - 4b = 8.4a - 0.8b
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