Выпешите слова,которые можно заменить наshe,he,it,they.Ann,duck,Bob,tennis,click,ten,stick,Nick,petc,Ben,dad,pens,box,Helen,Green,seven,dogs,see,mum.
Английский язык
Выпешите слова,которые можно заменить наshe,he,it,they.Ann,duck,Bob,tennis,click,ten,stick,Nick,petc,Ben,dad,pens,box,Helen,Green,seven,dogs,see,mum.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He -Nick,Tim, Tom SHE -queen,Jess,Kate,Ann,Jane IT -clock,box, hen,tennis,hat they- ducks,pens,foxes Эти слова не подходят ни к одному из столбиков и остаются не использованными - ride, sing, nice, fine.
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