Упростить выраж (m+1)+3(m-1)²-5(m+1)(m-1)
Алгебра
Упростить выраж (m+1)+3(m-1)²-5(m+1)(m-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M+1 + 3(m-1)(m+1)-5(m+1)(m-1)==m+1+2=m+4
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