Что обозначает усторевшое слово пансион

Литература
Что обозначает усторевшое слово пансион
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В дореволюционной России и в некоторых странах: закрытое среднее учебное заведение с общежитием

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