Упростите выражение 1/3х^-2у)^-2*(9х^3у^-2)

Алгебра
Упростите выражение 1/3х^-2у)^-2*(9х^3у^-2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/9x^4y²*3/2x^5 : 0,125x^9y^6=2/3x^9y² : 1/8x^9y^6=16/3y^-4=16/3y^4 Наверное вот-так))
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