Упростите выражение -147+23х+39х при Х=10

Математика
Упростите выражение -147+23х+39х при Х=10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-147+23х+39х -147+69x= -147+ 69*10= -147+690= 543
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