Упростите выражения: 315-p+185=(315+185)-p=500-p при p=148,213
Математика
Упростите выражения: 315-p+185=(315+185)-p=500-p при p=148,213
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Гость:
(315+185)-р315-р+185=500р
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