Уравнение.×+3=11......3+×=12.....11-×=3......12-×=3......×-3=8......×-3=9.п омогите пожалуйста
Математика
Уравнение.×+3=11......3+×=12.....11-×=3......12-×=3......×-3=8......×-3=9.п омогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+3=11 х=11-3 х=8........ 3+х=12 х=12-3 х=9....... 11-х=3 х=11-3 х=8...... 12-х=3 х=12-3 х=9..... х-3=8 х=3+8 х=11....... х-3=9 х=9+3 х=12
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