Выпишите те слова ,в которых букв больше,чем звуков.подсчитайколичество звуков и ??укв.коньки,машина,мальчик,топор,ягуар

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Выпишите те слова ,в которых букв больше,чем звуков.подсчитайколичество звуков и ??укв.коньки,машина,мальчик,топор,ягуар

Автор: Гость