Выпишите те слова ,в которых букв больше,чем звуков.подсчитайколичество звуков и ??укв.коньки,машина,мальчик,топор,ягуар

Русский язык
Выпишите те слова ,в которых букв больше,чем звуков.подсчитайколичество звуков и ??укв.коньки,машина,мальчик,топор,ягуар
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коньки: 6 букв, 5 звуков Мальчик: 7 букв, 6 звуков
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