Уравнение x^2+px+q=0 имеете корни 7; -3. Найдите q.
Алгебра
Уравнение x^2+px+q=0 имеете корни 7; -3. Найдите q.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Виета x₁ + x₂ = - p x₁ * x₂ = q Следовательно, q = 7 * (-3) = - 21
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