Ook at my toy dool.It's got two eyes,a nose and a mouth.She has orange hair.my dool is very beautiful!как этот текст прочитать по русс,англиск,произношением
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Ook at my toy dool.It's got two eyes,a nose and a mouth.She has orange hair.my dool is very beautiful!как этот текст прочитать по русс,англиск,произношением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лук эт май той дол. Итс гат ту айс, э ноус энд э мауз. Ши хэс оранж хэир. Май дол ис вери бьютифул.
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