Даю 30 баллов !С чем может быть связано создание новых международно-правовых норм?(??кажите любые два обстоятельства) какие международные организации могут быть задействованы при решении международно-правовых конфликтов? Укажи...

Право

Даю 30 баллов !С чем может быть связано создание новых международно-правовых норм?(??кажите любые два обстоятельства) какие международные организации могут быть задействованы при решении международно-правовых конфликтов? Укажите любые две организации и сферу их компетентности

Автор: Гость