Даю 30 баллов !С чем может быть связано создание новых международно-правовых норм?(??кажите любые два обстоятельства) какие международные организации могут быть задействованы при решении международно-правовых конфликтов? Укажи...
Право
Даю 30 баллов !С чем может быть связано создание новых международно-правовых норм?(??кажите любые два обстоятельства) какие международные организации могут быть задействованы при решении международно-правовых конфликтов? Укажите любые две организации и сферу их компетентности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не сама писала. Брала у Котовой. 1.Появление новых социальных реалий. 2.Создание новых государств, миена пол режимов в уже существующих государствах. ОНН, ЕСПЧ. ... Это от себя : создаются организации по защите вымирающих животных, растений.
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