Уравнения 5 класс ax2=120

Математика
Уравнения 5 класс ax2=120
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А×2=120 а=120÷2 а=60,,,,
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