НАЗОВИТЕ ПРИМЕРЫ НА ВСЕ РУССКИЕ ПЕСЕННЫЕ ЖАНРЫ

Музыка
НАЗОВИТЕ ПРИМЕРЫ НА ВСЕ РУССКИЕ ПЕСЕННЫЕ ЖАНРЫ
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Ответ(ы) на вопрос:
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Жанры народной песни: •О Родине •Рабочие •О любви •Хороводные, плясовые •О природе •Обрядовые •Частушки •Колыбельные •Солдатские Название песни Жанр песни Во поле береза стояла хороводная Солдатушки, браво, ребятушки! солдатская Лебедин мой, лебедин плясовая Эй, ухнем трудовая Камаринская плясовая
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