Условия способствующие выходу растений на сушу
Биология
Условия способствующие выходу растений на сушу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выходу на сушу способствовало наличие не агрессивной , кислородлсодержащей атмосферы и ее благоприятной температуре )
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