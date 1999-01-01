Гость: Гость:

Хотя большая часть Австралии полузасушлива или пустыня, она включает разнообразный диапазон сред обитания от альпийских пустошей до тропических тропических лесов, и признана как мегаразнообразная страна. Из-за большого возраста континента, его чрезвычайно переменных метеорологических карт, и его долгосрочной географической изоляции, большая часть биоматерии Австралии уникальна и разнообразна. Приблизительно 85 % цветковых растений, 84 % млекопитающих, больше чем 45 % птиц, и 89 % прибрежной, умеренно-зональной рыбы являются местными. У Австралии есть самое большое число рептилий любой страны, с 755 разновидностями.Многим из ecoregions Австралии, и разновидностям в пределах тех областей, угрожают деятельность человека и введенные разновидности растений и животных. Федеральный Закон 1999 о Сохранении Защиты и Биологической вариативности Окружающей среды - правовые рамки для защиты разновидностей, которым угрожают. Многочисленные защищенные области были созданы под национальным Планом действий Биологической вариативности защитить и сохранить уникальные экосистемы; 64 заболоченных места зарегистрированы согласно Соглашению Ramsar, и 15 естественных Мировых Участков Наследия были установлены. Австралия оценивалась 46-ая из 149 стран в мире на 2008 Индексе Экологической эффективности. Австралийские леса часто содержат большое разнообразие деревьев эвкалипта и главным образом расположены в более высоких областях ливня.Большинство австралийских древесных видов растений является вечнозеленым, и многие приспособлены, чтобы стрелять и засуха, включая многие eucalypts и акации. У Австралии есть богатое разнообразие местных разновидностей боба, которые процветают в бедных питательным веществом почвах из-за их симбиоза с rhizobia бактериями и mycorrhizalfungi. Среди известной австралийской фауны monotremes (platypus и ехидна); хозяин marsupials, включая кенгуру, thekoala, и вомбат; морские и пресноводные крокодилы; и птицы, такие как страус эму и кукабурра. Австралия является родиной многих опасных животных включая некоторых большинства ядовитых змей в мире. Динго был представлен Относящимися к Австронезии людьми, которые обменяли с Местными Австралийцами приблизительно 3000 BCE. Много разновидностей растений и животных вымерли вскоре после первого человеческого урегулирования, включая австралийскую мегафауну; другие вымерли начиная с европейского урегулирования, среди них thylacine.Изменение климата стало увеличивающимся беспокойством в Австралии в последние годы, со многими Австралийцами, рассматривающими защиту окружающей среды быть самой важной проблемой, стоящей перед страной. Первое Министерство Краснопёрки начало несколько действий сокращения эмиссии; первый официальный акт Краснопёрки, в его первый день при исполнении служебных обязанностей, должен был подписать ратификационную грамоту theKyoto Протокола. Однако выделения углекислого газа Австралии на душу - один из самых высоких в мире, ниже чем только несколько других индустрализированных наций включая Соединенные Штаты и Канаду. Ливень в Австралии немного увеличился за прошлое столетие, и в национальном масштабе и для двух секторов нации, в то время как ежегодные скупые температуры увеличились значительно за прошлые десятилетия. Водные ограничения в настоящее время находятся в месте во многих областях и городах Австралии в ответ на хронические нехватки из-за городских популяционных увеличений и ограниченной засухи.