Установите направление сельскохозяйственной деятельности в Москве
География
Установите направление сельскохозяйственной деятельности в Москве
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Гость:
Сельскохозяйственное машиностроение, мясо-молочное скотоводство, зерновая промышленность.
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