Что это значит?запиши ответ: писать с красной строки,перочинный нож,прочитать кни??у от доски до доски

Окружающий мир
Что это значит?запиши ответ: писать с красной строки,перочинный нож,прочитать кни??у от доски до доски
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. писать с абзаца 2..... 3.прочитать книгу от начала до конца
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