Что это значит?запиши ответ: писать с красной строки,перочинный нож,прочитать кни??у от доски до доски

Окружающий мир

Что это значит?запиши ответ: писать с красной строки,перочинный нож,прочитать кни??у от доски до доски

Автор: Гость