Докажите, что у земледельцев и землевладельцев(князей, бояр) и у простых земледельцев имелись как общие, так и различные интересы.
История
Докажите, что у земледельцев и землевладельцев(князей, бояр) и у простых земледельцев имелись как общие, так и различные интересы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да потому что они трудились они работали земледелец работал на земле владельца у них общей интерес это земля.но это только моё мнение
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