Помогите с ИСТОРИЕЙ РОССИИ § 14. Русь и Золотая Орда ТАБЛИЦА ПЗ ЭЗ

История
Помогите с ИСТОРИЕЙ РОССИИ § 14. Русь и Золотая Орда ТАБЛИЦА ПЗ ЭЗ
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Гость:
Можно сказать сколько колонок в тбл. будет*?
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