Сила, действующая на малый поршень равна 500Н. Малый поршень опускается на 15см, при ??том Большой поршень поднимается на 3см. Определите силу, действующую на большой поршень.
Физика
Сила, действующая на малый поршень равна 500Н. Малый поршень опускается на 15см, при ??том Большой поршень поднимается на 3см. Определите силу, действующую на большой поршень.
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Гость:
Точно не знаю,но по-моему 1500н
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