Помогите текст разобрать по членам предложения пожалуйста. Домбрист играет на д??мбре. Гитарист играет на гитаре. Я сижу за одной партой с одноклассницей. Я мечтаю быть актрисой. Я хочу быть похожа на сестру. Я хочу брать прим...

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Помогите текст разобрать по членам предложения пожалуйста. Домбрист играет на д??мбре. Гитарист играет на гитаре. Я сижу за одной партой с одноклассницей. Я мечтаю быть актрисой. Я хочу быть похожа на сестру. Я хочу брать пример с родителей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто дамбрист подлеж., что делает играет сказ., начем дополнение, кто я подлежащее что делаю сижу сказуемое за чем дополнение скем с однокласницей. кто я подлеж. что делаю мечтаю сказуем. что делать быть сказуем. кем актрисой дополнение и дальше так же
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