ВЫРУЧАЙТЕ пожалуйста,какие 2 противоположенных подхода существуют для снижение темпов роста населения!!!Заранее благодарю за помощь)))
География
ВЫРУЧАЙТЕ пожалуйста,какие 2 противоположенных подхода существуют для снижение темпов роста населения!!!Заранее благодарю за помощь)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существуют два противоположных подхода к проблеме снижения темпов роста населения. Первый нашел свое выражение в положении: «Лучший контрацептив — развитие». Его сторонники считают, что повышение жизненного уровня в сочетании с более широким доступом к образованию должно неизбежно привести ко все большему признанию и использованию средств контроля над рождаемостью. Второй же исходит из того, что снижение темпов роста народонаселения путем сокращения рождаемости является предпосылкой, а не следствием развития. Соответственно защитники этой концепции предлагают проведение массовых кампаний по сокращению роста населения.
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