Сколько точек пересечения имеют графики функций у= корень из х и у= -х-1
Математика
Сколько точек пересечения имеют графики функций у= корень из х и у= -х-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возведем в квадрат обе части x=x²+2x+1 x²+x+1=0 D=1-4=-3 отрицательный. Это значит, что уравнение не имеет действительных корней, т.е. графики не пересекаются
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